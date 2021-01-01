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الصدر بشأن مؤتمر عن التطبيع مع إسرائيل: انتظروا أمر التعامل مع هذه النماذج القذرة!

السبت 25 سبتمبر 2021 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصدر بشأن مؤتمر عن التطبيع مع إسرائيل: انتظروا أمر التعامل مع هذه النماذج القذرة!



بغداد /سما/

هدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، بالتعامل مع من وصفهم بـ"النماذج القذرة"، في إشارة إلى مؤتمر أربيل بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وقال في بيان صحفي: "على أربيل منع هذه الاجتماعات الإرهابية الصهيونية وإلا فعلى الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين، وإلا فسيقع على عاتقنا ما يجب فعله شرعيا وعقليا ووطنيا ولن نخاف في الله لومة لائم".  

وأضاف: "على المؤمنين انتظار الأمر منا للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة، فالعراق عصي على التطبيع".  

وتابع: "لنا بعد الأغلبية ورئاسة الوزراء وقفة أيضا، فانتظروا إنا منتظرون".   

#مقتدى الصدر، #العراق #التطبيع مع اسرائيل #اتفاقيات أبراهام

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