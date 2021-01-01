حزب الشعب: على المجتمع الدولي التقاط مبادرة الرئيس لإنهاء الاحتلال

رام الله / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن الرئيس محمود عباس وضع في خطابه أمام الأمم المتحدة، العالم أمام خيارات عدة، وطرح مبادرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يجب على المجتمع الدولي التقاطها.

وأضاف العوض في حديث إذاعي اليوم السبت، ان عودة الرئيس لقرار الأمم المتحدة رقم 181 كأساس لحل القضية الفلسطينية، جاء ردا على تعنت الاحتلال ورفضه جميع المقترحات والمبادرات لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف ان توجه الرئيس لتقوية الجبهة الداخلية بدعوته للانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كان من أجل تمتين الجبهة الداخلية لنبذ ورقة الانقسام وطيها، داعيا فصائل العمل الوطني لدعم هذا الخطاب الذي يؤسس لوحدة وطنية فلسطينية.