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الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل

السبت 25 سبتمبر 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل



وكالات / سما /

أكدت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل، فيما حذرت من "تأجيج الوضع العام".

وذكرت في بيان صحفي: "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفضه القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".

وأضافت، أن "الاجتماع الأخير الذي عقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".

ودعت الرئاسة العراقية إلى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا و قانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

#العراق #التطبيع #الاحتلال #اسرائيل #فلسطين

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