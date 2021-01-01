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حلس: الرئيس عبر عن الإجماع الوطني وهذا يتطلب التفاف الفصائل حوله

السبت 25 سبتمبر 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلس: الرئيس عبر عن الإجماع الوطني وهذا يتطلب التفاف الفصائل حوله



غزة / سما /

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، أقام الحجة على العالم بأسره بأن شعبنا قدم الكثير لإحلال السلام العادل عبر عملية سياسية، لكن لا يوجد شريك إسرائيلي.

وأضاف حلس في حديث إذاعي، اليوم السبت، ان الرئيس حذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار انتهاكات الاحتلال وتدمير فرص حل الدولتين، ووضع العالم أمام مسؤولياته للوصول إلى تنفيذه.

وأوضح أن أبو مازن عبر في خطابه عن الإجماع الوطني، وهو ما يتطلب التفاف كل القوى والفصائل حوله، وعدم البحث عن مكاسب حزبية على حساب القضية الفلسطينية.

وأكد أهمية دعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على تقديم الحلول للمواطنين في هذه المرحلة، مبينا أن الانتخابات لم تلغَ، إنما تم تأجيلها لأسباب وطنية تتعلق بالقدس المحتلة لأنها في قلب العملية السياسية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات فيها.
 

#فتح #الرئيس #أحمد حلس #ابو ماهر حلس #الإجماع الوطني #الامم المتحدة

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