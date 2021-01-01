بالصور.. هيئة المعابر تشرع بصيانة المدخل الرئيس لمعبر رفح البري

غزة / سما /

شرعت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بصيانة وتوسيع المدخل الرئيس بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة.



وقال العقيد ناجي صيام مدير معبر رفح البري إن هذه التوسعة والصيانة تأتي في إطار رزمة من المشاريع التي يتم تنفيذها بالمعبر من أجل إراحة المواطنين والتخفيف عنهم، وتسريع تنقلهم خلال السفر.



وأوضح صيام، في تصريح صحفي أن الطواقم الفنية بدأت العمل بتجريف الشارع المؤدي لمدخل المعبر وتوسعته، وإعادة رصفه ليصبح باتجاهين، بالإضافة إلى ترميم الجدران المجاورة لتصبح بشكل حاضري وملائم لواجهة المعبر.

وبين أن هذه المرحلة من مراحل العمل تأتي في إطار سلسلة أعمال تقوم بها الهيئة من أجل تطوير معابر ومناقذ قطاع غزة، بما يناسب تقديم الخدمة للمواطنين، وجعل الحركة أكثر انسيابية ونظامية.



يذكر أن هيئة المعابر عكفت مؤخراً على عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بمنافذ قطاع غزة، منها مشروع ترميم الصالة الخارجية لمعبر رفح، وافتتاح مشروع صالة استقبال المسافرين بحاجز بيت حانون شمالي القطاع.















