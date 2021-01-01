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الجبهة الشعبية تكشف أبرز الملفات التي تم مناقشتها مع وفدها في القاهرة

السبت 25 سبتمبر 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تكشف أبرز الملفات التي تم مناقشتها مع وفدها في القاهرة



غزة / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، اليوم السبت، ان زيارة وفد الجبهة الشعبية لمصر جاءت في اطار أخذ الجبهة مكانها الطبيعي، فهي تنظيم وطني يسعى لتحرير فلسطين ودورها في استمرار النضال وتعزيز العلاقة مع الأشقاء المصريين بما يعيد لهم الدور في سيادة الأمة.

و أوضح مزهر، في حديث إذاعي، ان وفد الجبهة تشكل برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد وأعضاء من المكتب السياسي من قطاع غزة والشتات.

واشار مزهر الى ان الاجتماع تناول مجموعة من الملفات، ومنها ملف القضية الفلسطينية ومشروع التحرر والاستقلال، و الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام فالرابح الأول والأخير منه هو الاحتلال.

كما واوضح ان الاجتماع تناول الحديث حول قطاع غزة وإعادة الاعمار وما يتعلق ب معبر رفح البري وعذابات سفر الفلسطينيين من خلاله، وبحث تعزيز العلاقة بين الجبهة الشعبية والشقيقة مصر بما يخدم المشروع العربي والفلسطيني.

وتابع مزهر ان "القيادة المصرية أكدت أن مصر ستبقى داعمة لشعبنا الفلسطيني في نضاله وكفاحه".

ولفت الى انه "تم الاتفاق على أن المدخل الأساسي لتصحيح المسار الفلسطيني هو إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تصبح كيانًا جامعًا يمثل شعبنا الفلسطيني"، موضحاً ان "مصر أكدت أنه سيتم معالجة ملف معبر رفح للتخفيف على أبنا شعبنا أعباء السفر والمعاناة".

كما وقال إن "الاحتلال لن يقدم لشعبنا هدايا على طبق من ذهب بل سيضيق الخناق عليه ليقبل بالصفقات المشبوهة، المطلوب تعزيز الحاضنة الشعبية وتقديم المساعدة لشعبنا للاستمرار في مواجهة الاحتلال وعلينا الوصول لمرحلة اتفاق حول ذلك".

وختم: "الجبهة الشعبية تقول بكل وضوح، إن كل الحلول التي تقدم لقطاع غزة هي حلول (ترقيعية)، هدفها استمرار الحصار والوصول إلى مرحلة الانفجار في القطاع".

#الجبهة الشعبية #القاهرة #أبو أحمد فؤاد #إعادة الاعمار #ماهر مزهر #مصر #غزة

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