لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين لدى الاحتلال إلى 24 صحفياً

غزة / سما /

أدانت لجنة دعم الصحفيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي أيمن قواريق، مساء امس الجمعة ، خلال تواجده عند أحد أبواب المسجد الأقصى ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 24 صحفياً.





وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت 25/9/2021 أن الاحتلال مدد اعتقال الصحفي قواريق من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، حتى يوم الأحد القادم.



وأكدت اللجنة أنه باعتقال الصحفي قواريق يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 24 صحافياً من بينهم الصحافية بشرى الطويل.



وناشدت المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي تجاوز منذ بداية العام الحالي2021م إلى(127) والضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.



كما دعت، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.