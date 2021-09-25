  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين لدى الاحتلال إلى 24 صحفياً

السبت 25 سبتمبر 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين لدى الاحتلال إلى 24 صحفياً



غزة / سما /

أدانت لجنة دعم الصحفيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي أيمن قواريق، مساء امس الجمعة ، خلال تواجده عند أحد أبواب المسجد الأقصى ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 24 صحفياً.


وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت 25/9/2021 أن الاحتلال مدد اعتقال الصحفي قواريق من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، حتى يوم الأحد القادم.


وأكدت اللجنة أنه باعتقال الصحفي قواريق يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 24 صحافياً من بينهم الصحافية بشرى الطويل.


وناشدت المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي تجاوز منذ بداية العام الحالي2021م إلى(127) والضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.


كما دعت، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

#لجنة دعم الصحفيين #الصحفيين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

العاروري يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: الانتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزءًا منها

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

الأخبار الرئيسية

العراق

الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل

وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

إسرائيل والعراق

القناة الإسرائيلية "12": لابيد يرد على دعوة "قادة عراقيين من السنة" للسلام مع إسرائيل

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية