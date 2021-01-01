  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اسرى الجهاد" يعلنون حالة التمرد ضد ادارة مصلحة السجون "الاسرائيلية"

السبت 25 سبتمبر 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اسرى الجهاد" يعلنون حالة التمرد ضد ادارة مصلحة السجون "الاسرائيلية"



غزة / سما /

أعلن أسرى "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 حالة التمرد ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من خلال عدم الاستجابة للفحص الأمني والتشخيص ضمن خطوات مقاومة ومواجهة كل مخططات إدارة مصلحة السجون الوحشية بحق الأسرى.

وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" خلال كلمة لها في فعالية نظمتها بالتعاون مع الاطار النسائي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم في مدينة غزة، أن أسرى" الجهاد الإسلامي" يواصلون خطواتهم التصعيدية بالاعتصام في ساحات السجون حتى اجبار إدارة صلحة السجون على وقف اجراءاتها بحقهم واعادتهم المعتقلات إلى ما قبل نفق الحرية.

وأشارت إلى أن إدارة مصلحة السجون ارتكبت انتهاكًا صارخًا بحق الشعائر الدينية حيث منعت أسرى الجهاد الإسلامي من الخطابة، ما يُنذر بأننا أمام خطوات تصعيدية احتجاجية قريبة سينفذها أسرى حركة الجهاد الإسلامي ضد هذه القرارات التعسفية التي تنتهك الشعائر الدينية والقانون الانساني.

وطالبت مؤسسة مهجة القدس كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية ومجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة التدخل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد لوقف الهجمة المستمرة والمسعورة والتدخل العاجل لوقف الانتهاكات بحق اسرى "الجهاد الاسلامي" وباقي اسرانا البواسل في السجون، وانهاء العزل الانفرادي.

كما ودعت الصليب الاحمر والامم المتحدة والمؤسسات ذات العلاقة للقيام بدورها الحقيقي للدخول إلى السجون والمعتقلات للاطلاع على واقع الاسرى المعزولين بشكل عام واسرى الجهاد الاسلامي بشكل خاص في ظل الهجمة التعسفية بحقهم.

كما وثمنت مؤسسة مهجة القدس الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام، داعية الجميع لمواصلة دورهم المقاوم في ايصال رسالة الاسرى الأبطال الى كافة المعاقل داخليًا وخارجيًا.

#الجهاد الاسلامي #مصلحة السجون #اسرى الجهاد

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

العاروري يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: الانتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزءًا منها

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

الأخبار الرئيسية

العراق

الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل

وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

إسرائيل والعراق

القناة الإسرائيلية "12": لابيد يرد على دعوة "قادة عراقيين من السنة" للسلام مع إسرائيل

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية