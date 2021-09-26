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الأسيرة "جرار" تتنفس عبق الحرية غداً الأحد

السبت 25 سبتمبر 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيرة "جرار" تتنفس عبق الحرية غداً الأحد



رام الله / سما /

من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، يوم غدٍ الأحد عن الأسيرة النائب خالدة جرار من مدينة رام الله عقب انتهاء محكوميتها.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن  يوم غدٍ الأحد26/9/2021م، من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسيرة النائب "خالدة جرار" بعد عامين من الاعتقال.

واعتقل الاحتلال النائبة جرار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من بيتها في مدينة البيرة قرب رام الله، وحكم عليها  بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية نحو "1300 دولار"، بتهمة  " تبوؤ منصب قيادي في تنظيم غير مسموح".

يذكر أن الاحتلال رفض اطلاق سراح جرار في يوليو الماضي للمشاركة في تشيع ابنتها الشابة "سهى" التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.

#خالدة جرار #الأسيرة خالدة جرار #الاحتلال

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