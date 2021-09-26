الأسيرة "جرار" تتنفس عبق الحرية غداً الأحد

رام الله / سما /

من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، يوم غدٍ الأحد عن الأسيرة النائب خالدة جرار من مدينة رام الله عقب انتهاء محكوميتها.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن يوم غدٍ الأحد26/9/2021م، من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسيرة النائب "خالدة جرار" بعد عامين من الاعتقال.

واعتقل الاحتلال النائبة جرار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من بيتها في مدينة البيرة قرب رام الله، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية نحو "1300 دولار"، بتهمة " تبوؤ منصب قيادي في تنظيم غير مسموح".

يذكر أن الاحتلال رفض اطلاق سراح جرار في يوليو الماضي للمشاركة في تشيع ابنتها الشابة "سهى" التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.