  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 25 سبتمبر 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 21 وفاة و1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 21 حالة وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 1777 حالة تعافٍ في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92‪,‬1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6‪,‬9% ونسبة الوفيات 1‪%‬ من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “القدس 498، طولكرم 39، أريحا والأغوار 25، ضواحي القدس 8، قلقيلية 15، سلفيت 16، نابلس 64، جنين 25، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 16، طوباس 6، الخليل 4، قطاع غزة 732”

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “القدس 116، طولكرم 38، أريحا والأغوار 12، ضواحي القدس 16، قلقيلية 106، سلفيت 38، نابلس 127، جنين 132، رام الله والبيرة 109، بيت لحم 10، طوباس 26، الخليل 36، قطاع غزة 950‪ ‬“

وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و 4 حالات وفاة في نابلس، وحالتان في الخليل، حالتان في جنين، حالتان في سلفيت، حالتان في طولكرم وحالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,918 بينهم 675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #كورونا #اصابات كورونا #وزيرة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

العاروري يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: الانتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزءًا منها

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

الأخبار الرئيسية

العراق

الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل

وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

إسرائيل والعراق

القناة الإسرائيلية "12": لابيد يرد على دعوة "قادة عراقيين من السنة" للسلام مع إسرائيل

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية