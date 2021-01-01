رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية في الخليل

الخليل / سما /

ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، اجتماعا هاما لقادة الأجهزة الأمنية، في مقر محافظة الخليل، لبحث عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وأهمية درء الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي، وسيادة القانون والنظام، واعتقال المطلوبين للعدالة ومصادرة السلاح غير الشرعي بشكل حاسم.

وجاء اجتماع الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل تمهيدا لعقد جلسة تسبق جلسة الحكومة المقررة الاثنين المقبل، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، للاطلاع على أوضاع المحافظة وما تواجهه من تحديات في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح الاستيطان في المدينة، والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون للحرم الابراهيمي الشريف.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد سلسلة من المطالبات المجتمعية ومؤسسات محافظة الخليل، بتحسين الوضع الامني وبسط سيادة القانون والنظام العام في المحافظة التي تعاني من فلتان أمني وزيادة ملحوظة في استخدام السلاح غير القانوني.

مدينة الخليل، ذات الوضع الامني والسياسي الخاص، حيث لا زال جزء كبير منها يخضع لسيطرة الاحتلال، ويمنع على الاجهزة الامنية العمل في تلك المنطقة.