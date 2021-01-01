طالع: الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، صباح اليوم، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (26 سبتمبر 2021.

وأوضحت الهيئة أن السفر مخصص للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة من كشف رقم (2021/31(.

وطالت المسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعب، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف (2021/31):

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

https://eservice.moi.gov.ps/