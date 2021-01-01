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موندويز: مسؤول أمريكي سابق يقول إن إسرائيل ستختفي خلال 20 عاماً

السبت 25 سبتمبر 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
موندويز: مسؤول أمريكي سابق يقول إن إسرائيل ستختفي خلال 20 عاماً



واشنطن / وكالات /

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون إن إسرائيل لن تكون موجودة كدولة خلال 20 عاماً لأنها تنزع الشرعية عن نفسها كدولة نظام فصل عنصري.

 وأدلى الجنرال ويلكرسون، الذي شغل منصب رئيس هيئة الموظفين لوزير الخارجية الأسبق كولن باول، بهذه التصريحات القوية في مؤتمر “ماس بيس أكش” للمحافظين الجدد، وهي تصريحات سلط موقع “مونديز” الضوء عليها مع تجاهل تام من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى عليها.

 وأضاف الجنرال أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تطلب من إسرائيل الآن أن “تتغير بسرعة” والإ فإنها ستتوقف عن تمويل وحماية إسرائيل، ولكن الجنرال نفسه توقع بأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك.

 وبحسب ما ورد، قال ويلكرسون إن إسرائيل هي “مسؤولية استراتيجية من الدرجة الأولى للولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر احتمالاً في العالم أن تأخذ الولايات المتحدة إلى “هرمجدون”.

 وكشف الجنرال أن أجندة المحافظين الجدد في الشرق الأوسط ترتكز على “إشعال النار في بلاد الشام” وإشغال “أعداء إسرائيل” في مشاكل أخرى بحيث لا يتسببوا في مشاكل لإسرائيل.

 وقال ويلكرسون إنه يأمل في يؤدي التخلص من نتنياهو وترامب وكوشنر إلى التخفيف من حدة الموقف، إلى درجة الحصول على حكومة في إسرائيل تدرك خطورة مستقبلها.

 وأشار الجنرال إلى أن العالم سيرفض إسرائيل لأنها دولة نظام فصل عنصري مثل جنوب أفريقيا، مؤكداً بأنها لن تكون دولة بل ستزول.

 وكشف الجنرال، ايضاً، أنه سمع خلال 40 عاماً في الخدمة العسكرية نصيحة مستمرة من الجميع بعدم إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل

وأكد أن وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل ضد نصف العالم ليس أمراً جيداً.

 وقال” إسرائيل بحاجة إلى كبح جماحها ويجب اخبارها بعبارات لا لبس فيها أنها يجب أن تتغير”، ولكنه أشار ثانية بأن ذلك لن يحدث.

وأشار ويلكرسون إلى أن هاجس “المحافظين الجدد” هو إشعال المنطقة بالحرائق، ولا يهم أين: في لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران، المهم حماية إسرائيل.

#مسؤول أمريكي #إسرائيل

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