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وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

السبت 25 سبتمبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار



غزة / سما /

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار.يُشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعي في قطاع غزة نشرت تفاصيل مهمة وجديدة حول رابط المنحة القطرية 100 دولار والاشكاليات التي حصلت لجميع الأسر المتعففة التي استفادت في وقت سابق من المنحة.

وقالت "التنمية الاجتماعية" في تصريح صحفي: "لقد رتبنا الأمور الخاصة بملف المنحة القطرية وأصلحنا الخلل القائم وسيتم نشر رابط خاص للاستعلام".

وأضافت: "أي مواطن وصلت له رسالة أو لم تصله بخصوص الـ 100 دولار أو حصلت لديه إشكالية معينة في رقم الجوال أو الهوية أو إشكالية أخرى فستبقى منحته محفوظة في حسابه مدة 60 يوم ولن يفقدها.

يُشار إلى أن اللجنة القطرية صرفت منحة الـ 100 دولار في منتصف الشهر الجاري عن طريق مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها مع الاحتلال الإسرائيلي.

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#التنمية بغزة #المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية

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