بلدية غزة تقدم تسهيلات مالية للقطاع السياحي

غزة / سما /

قررت بلدية غزة، اليوم السبت، منح تسهيلات مالية للقطاع السياحي عن رسوم الحرفة للعام 2020 والعام الحالي 2021، بسبب الأضرار التي لحقت به خلال إغلاقات جائحة "كورونا".

وأوضحت "البلدية" في تصريح صحفي، أن التسهيلات شملت منح خصم بنسبة 100% لأصحاب المنشآت السياحية عن ضريبة الحرف للعام 2020، ونسبة 80% عن العام الحالي.

بالإضافة إلى خصم 50% على رسوم الخدمات بكافة بنودها بإستثناء مبالغ التنظيم ما بعد العام 2008.

وأشارت إلى أنه تم منح خصومات بنسبة 100% عن رسوم الإعلانات للعام 2020، وخصم بنسبة 50% عن رسوم الإعلانات للعام الحالي، وتخضع هذه الخصومات بعد عمل التسويات اللازمة.

ودعت "البلدية" أصحاب المنشآت السياحية للاستفادة من الخصومات المذكورة، مع منحهم حق الدفع بنسبة نقدية والتقسيط.

وأكدت على منح المنشآت التي سددت ما عليها من مستحقات لعامي 2020، 2021، حق الاستفادة من التخفيضات كدفعة مسبقة على اشتراكاتهم.