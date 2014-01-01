  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل: عباس يريد العودة لخطة التقسيم عام 1947 ولا يدرك انه زمنه ولى ..

السبت 25 سبتمبر 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: عباس يريد العودة لخطة التقسيم عام 1947 ولا يدرك انه زمنه ولى ..



القدس المحتلة/سما/

أدان مسؤول إسرائيلي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي عاما واحدا للانسحاب إلى حدود عام 1967.

جاء ذلك في تصريحات للمندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

وقال إردان في التصريحات التي نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "أثبت أبو مازن في خطابه مرة أخرى أن وقته قد ولّى".

وأضاف إردان: "لقد عرض الرئيس الفلسطيني ذات مرة مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور، واليوم يريد العودة إلى خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة".

وخلال خطابه بالأمم المتحدة طالب الرئيس عباس إسرائيل "بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967 خلال عام واحد".

وأبدى الرئيس في كلمته استعداده من أجل العمل على ترسيم الحدود، محذرا إسرائيل في حال عدم الانسحاب من هذه الأراضي خلال الفترة الزمنية المذكورة بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية.



وأضاف: "لم نرفض أي اتفاق جدي للسلام مع إسرائيل"، معتبرا أن سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة "فشلت في محاسبة إسرائيل".

ودعا الرئيس عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية فقط.

يشار إلى أن مفاوضات السلام متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، على خلفية رفض تل أبيب وقف الاستيطان والتنصل من خيار حل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

العاروري يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: الانتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزءًا منها

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

صحيفة عبرية: إسرائيل.. أمام سيناريو “الحرب الشاملة” واعتبارها “دولة القنبلة الواحدة”

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

إسرائيل والعراق

القناة الإسرائيلية "12": لابيد يرد على دعوة "قادة عراقيين من السنة" للسلام مع إسرائيل

الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و732 اصابة جديدة بفيروس كورونا

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

كاتب إسرائيلي يصف أسرى عملية سجن جلبوع بـ”الشجعان”: الفلسطينيّ الذي يطعن مستوطنًا هو مقاتل من أجل الحريّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية