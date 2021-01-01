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حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

السبت 25 سبتمبر 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين



رام الله/سما/

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ دولة السودان أن تسلم الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها من حماس الى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين.

وأكد الشيخ أن الشعب الفلسطيني احوج ما يكون لهذه الاموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم .

وكانت السلطات السودانية أعلنت عن مصادرة أموال وممتلكات وأصول قالت إنها تعود لحركة حماس على أراضيها.

وقالت وكالة رويترز أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها، وتضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

ونفت حركة حماس وجود استثمارات لها في جمهورية السودان، بعد إعلان السلطات السودانية.

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