رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، تأكيد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا وصلنا لمواجهة الحقيقة مع سلطة الاحتلال ويبدو أننا على مفترق طرق وقد طفح الكيل، والوضع أصبح لا يحتمل.

كما عنونت الصحف استشهاد الشاب محمد علي خبيصة (28 عاما) وإصابة العشرات بجروح خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. الرئيس: وصلنا لمواجهة الحقيقة مع سلطة الاحتلال ويبدو أننا على مفترق طرق وقد طفح الكيل والوضع أصبح لا يحتمل

محمد خبيصة.. الشهيد الثامن في معركة الدفاع عن جبل صبيح

اشتية: خطاب الرئيس بمثابة جرس انذار للمجتمع الدولي من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال

قادة ومحللون: كلمة الرئيس مفصلية وتضمنت مواقف غير مسبوقة

رؤساء لبنان والنيجر والسنغال يؤكدون ضرورة حل القضية الفلسطينية

الرئيس يهاتف الأسير المحرر سلامة حمايل مهنئا بالإفراج عنه

عضو البرلمان الأوروبي أوسوليفان: لا يمكن تجاهل انتهاكات اسرائيل المستمرة للقانون الدولي

متشحون بالكوفية.. الفلسطينيون في لبنان يلاقون خطاب رئيسهم في الأمم المتحدة بالارتياح والتأييد

17 وفاة و2231 إصابة بـ "كورونا"

"الأيام":

الرئيس: أمام الاحتلال عام واحد للانسحاب التام وأمام شعبنا بدائل قرار التقسيم أو الدولة الواحدة

شهيد وعشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في عدة محافظات

اشتية: خطاب الرئيس بمثابة جرس انذار للمجتمع الدولي

"الوباء": 17 وفاة و2231 إصابة جديدة

أكثر من 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

قتيل ومصابون بإطلاق نار في الناصرة وأم الفحم وكفر قاسم

إسرائيل: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فرار الأسرى

تعيين فلسطينية مديرة أحد أهم مستشفيات نيويورك

"القدس":

شهيد في بيتا وتشييع جثمانه عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات الشعبية بالضفة

الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: وصلنا الى مواجهة الحقيقة مع الاحتلال وقد طفح الكيل.. أمام اسرائيل عام واحد لتنسحب من الأراضي المحتلة عام 67

اشتية: الخطاب بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي

ترحيب واسع بالكلمة: تعبير مكثف عن رفض التعايش مع الاحتلال

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يشكل لجنة لتقصي الحقائق في عملية أسرى "جلبوع"

رؤساء دول يرفضون التوطين ويؤكدون على حل الدولتين

٥٥ ألفا صلوا في الأقصى وسط إجراءات احتلالية مشددة

الشهيد مسالمة.. عاد الى بيته محمولا على الأكتاف ولم تكتحل عيناه برؤيته رغم تحرره منذ خمسة أشهر

17 وفاة و2231 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة