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الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و732 اصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 25 سبتمبر 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و732 اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات وفاة و732 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2329 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1339 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 163210، منها 20251 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 950 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 141620 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 410 ، منها 263 حالة خطرة.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #كورونا

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