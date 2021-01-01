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القناة الإسرائيلية "12": لابيد يرد على دعوة "قادة عراقيين من السنة" للسلام مع إسرائيل

السبت 25 سبتمبر 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة الإسرائيلية "12": لابيد يرد على دعوة "قادة عراقيين من السنة" للسلام مع إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية "12" بأن قادة عراقيين حثوا على السلام مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات إبراهيم" التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، في تجمع حاشد بأربيل.

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وبحسب القناة "12"، فإن العراقيين أعربوا عن ترحيبهم بنجل رئيس الوزراء السابق شمعون بيريز الذي ألقى كلمة بالعبرية، عن "الحاجة إلى علاقة سلام والحفاظ على العلاقات الإسرائيلية العراقية"، في تجمع تم بثه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط بعض المتحدثين الدعوة للسلام مع إسرائيل بالمطالبة بإقامة حكومة اتحادية في العراق.

ومن الجانب الإسرائيلي، رد وزير الخارجية يائير لابيد على دعوات القادة العراقيين بخصوص السلام، وقال في هذا الخصوص: "منذ اليوم الذي تولت فيه هذه الحكومة مقاليد الأمور، كان هدفنا هو توسيع الاتفاقيات الإبراهيمي، مشيرا إلى أن "الحدث في العراق يبعث بالأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل".

وأضاف لابيد: "نحن والعراق لدينا تاريخ مشترك وجذور مشتركة في المجتمع اليهودي، وحيثما وصلوا إلينا، سنبذل قصارى جهدنا للعودة".

#إسرائيل #العراق #السلام

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