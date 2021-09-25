المرور بغزة: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة / سما /

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت 25/9/2021م، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق .

وجاء في التقرير المرور، أن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، مؤكدة استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأوضحت أن سيتم إغلاق شارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بشكل كلي لوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.



وطالبت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

واستقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.