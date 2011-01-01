مواجهات عنيفة واعتقالات خلال اقتحام مناطق متفرقة برام الله

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، قرى وبلدات بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين تخللها اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال غرب رام الله وداهمت منزل القيادي عمر البرغوثي واعتقلت نجله محمد، وسط مواجهات مع الشبان في القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية المجاورة واعتقلت الشابين موسى مصطفى شريتح، ويحيى حسن لدادوة، خلال مداهمة منزليهما والقيام بأعمال التفتيش داخلها.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالا واعتقلت الشاب محمد الشني ونقلته إلى جهة مجهولة.

وشهدت بلدة بير زيت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها رشق الدوريات العسكرية بالحجارة والزجاجات الحارقة.