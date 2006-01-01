شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

غزة / سما /

كشف الجندي الإسرائيلي، جلعاط شاليط ولأول مرة منذ خروجه من أسر حماس، والذي أسر لدى المقاومة الفلسطينية بغزة عام 2006، تفاصيل جديدة عن حياته في الأسر، وفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية.

ومع اقتراب مرور 10 سنوات على خروجه من أسر حمـاس - جلعاد شاليط خلال لقاء مع عدد من الناجين من المحرقة قائلا: "إن حمـاس حرصت على أن تبقيني بصحة جيدة خلال فترة الـ 5 سنوات في الأسر".

و أضاف: "لم أكن مريضا خلال الأسر، كنت نحيف جدا، كانوا يخشون جدا من أن تتدهور صحتي، لأن جندي حي قيمته تختلف عن الجندي الميت".

و قال شاليط إنه كان يأكل الحمص واللبن الشمينت والخبز.

و تابع يقول: "قضيت أيامي في الأسر عكسية، في الليل كنت مستيقظًا، وفي النهار كنت نائمًا

و تحدث شاليط عن صفقة "مقطع الفيديو" قائلا: "لقد أملوا علي ما سأقوله في الفيديو".

و تابع قائلا: "نقلوني مرات قليلة جدا من مكان الأسر".

كما أشار الى أنه في بداية الأسر لم يكن يعلم شيء عن الجهود المبذولة لتحريره من الأسر، مضيفا : "لكن لاحقا كنت أعلم من خلال الراديو - لكن كان الأمر محبطا للغابة لأن الأخبار كانت دائما تتحدث عن خيبة أمل في المفاوضات".