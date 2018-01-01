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المديرة المالية لـ"هواوي" مقابل مواطنيْن كنديين.. "صفقة تبادل" بين أوتاوا وبكين

السبت 25 سبتمبر 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المديرة المالية لـ"هواوي" مقابل مواطنيْن كنديين.. "صفقة تبادل" بين أوتاوا وبكين



وكالات -

غادرت الصينية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي"، أراضي كندا أمس الجمعة في طريقها إلى بلادها بعدما توصلت إلى اتفاق مع الادعاء الأمريكي لإنهاء قضية احتيال مصرفي مقامة ضدها.

وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن منغ وهي ابنة رين تشنغفي مؤسس "هواوي"، غادرت كندا على متن رحلة متجهة إلى مدينة شنتشن.

وبعد ساعات من ذلك، أفرجت السلطات الصينية عن كنديين اثنين كانت قد احتجزتهما بعد إلقاء القبض على منغ في كندا في ديسمبر 2018 لكن الصين نفت أن يكون احتجازهما مرتبطا بقضية منغ.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تصريح للصحفيين في وقت متأخر الجمعة إن الرجلين غادرا المجال الجوي الصيني في طريقهما إلى كندا.

وكان الكنديان، وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، محتجزين في الصين منذ أكثر من ألف يوم. وقضت محكمة صينية في أغسطس بسجن الأول 11 عاما بتهمة التجسس.

وكانت القضية مصدر خلاف رئيسيا في العلاقات الأمريكية الصينية حيث أشار مسؤولون صينيون إلى ضرورة حلها لإنهاء الجمود الدبلوماسي بين أكبر قوتين في العالم.

وأُلقي القبض على منغ في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل "إتش.إس.بي.سي" بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تأجيل المحاكمة مع منغ.

ويتعلق الاتفاق بمنغ وحدها، وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تجهز لرفع دعوى ضد شركة هواوي.

المصدر: "رويترز"

#شركة هواوي #الصين

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