  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين:أجواء معتدلة وارتفاع على درجات الحرارة

السبت 25 سبتمبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين:أجواء معتدلة وارتفاع على درجات الحرارة



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، معتدلاً في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو حارًا نسبيا في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارًا نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

صحيفة عبرية: إسرائيل.. أمام سيناريو “الحرب الشاملة” واعتبارها “دولة القنبلة الواحدة”

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

طالبان: عقوبات "بتر الأيدي" والإعدام ستعود إلى أفغانستان

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي يصف أسرى عملية سجن جلبوع بـ”الشجعان”

الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة وتوليفة ادوية جديدة لعلاج كورونا

رئيس الوزراء: خطاب الرئيس بمثابة جرس إنذار وصافرة تحذير مما ستؤول إليه الأوضاع

العاروري

العاروري يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: الانتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزءًا منها

ايران

صحيفة عبرية: إسرائيل.. أمام سيناريو “الحرب الشاملة” واعتبارها “دولة القنبلة الواحدة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية