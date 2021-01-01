طقس فلسطين:أجواء معتدلة وارتفاع على درجات الحرارة

غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، معتدلاً في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو حارًا نسبيا في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارًا نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.