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صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا



غزة /سما/

اصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، بيانا توضيحيا حول لقاح كورونا

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاشخاص ذوي المناعة الضعيفة ومنهم مرضى  اللوكيميا و الأورام و الفشل الكلوي و زراعة الاعضاء أكثر عرضة عند اصابتهم بكوفيد 19 لحدوث مضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة حتى مع  تطبيق كل بروتوكولات العلاج المعتمدة .

وأشارت الى أن الاشخاص ذوي المناعة الضعيفة هم من أكثر الفئات احتياجا لتلقي اللقاح  وينصح لهم بلقاح من نوع  mRNA وهو متحقق في لقاح  فايزر و موديرنا

وأوضحت أنه حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لا ينصح باجراء فحص كورونا او فحص الاجسام المضادة قبل تلقي اللقاح

ونوهت الى أن إعطاء  اللقاح للشخص المصاب بفيروس كورونا في فترة الحضانه ليس له علاقة بظهور اعراض المرض او التسبب في مضاعفات او زيادة شدة المرض .

ولفتت الى ان متلقي اللقاح  بحاجه الى اسبوعين بعد الجرعة الثانية لتكوين اجسام مضادة تقي من العدوى وبالتالي يمكن للانسان المطعم لو تعرض للعدوى خلال هذه الفترة ان يصاب بالمرض و ما يتسببه من مضاعفات   .

وأكدت الوزارة على أهمية المسارعة لتلقي اللقاح و عدم تأخير ذلك ، خاصة لذوي المناعة الضعيفة وإن كل تأخير هو تعريض ذوي هذه الفئة لمخاطر هذا الفيروس الفتاك  ،

وأشارت الى إن كل من يروج لعدم تلقي اللقاح إنما يسهم في تضليل الرأي العام و يسهم في زيادة الوفيات  في أمر أصبح محل إجماع عند كل المنصات العلمية الموثوقة ،

#الصحة الفلسطينية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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