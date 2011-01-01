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حماس: استمرار السلطة في اللقاءات مع قادة صهاينة "جريمة وطنية وأخلاقية "

الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: استمرار السلطة في اللقاءات مع قادة صهاينة "جريمة وطنية وأخلاقية "



غزة /سما/

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عقد لقاء تطبيعي بين قيادات من السلطة في رام الله، مع وزراء وأعضاء كنيست من الكيان الصهيوني، سلوك مدان ومستنكر ومن كل المكونات الوطنية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، في تصريح اليوم الجمعة ان "استمرار السلطة في اللقاءات التطبيعية يعكس إصرارها على التغريد خارج السرب الوطني، والضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات الوطنية، وهي جريمة وطنية وأخلاقية.

وأكد قاسم ان مثل هذا السلوك من قيادة السلطة في رام الله، يشجع بعض الأطراف في المنطقة على مواصلة تطبيعها مع الاحتلال، بل ورفع مستواه، وهو ما تتحمل السلطة المسؤولية عنه.

#حركة حماس #السلطة الفلسطينية

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