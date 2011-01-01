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صحفي إسرائيلي عن خطاب الرئيس عباس: هو يعلم أنه لن تقوم دولة فلسطينية خلال عام

الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي عن خطاب الرئيس عباس: هو يعلم أنه لن تقوم دولة فلسطينية خلال عام



القدس المحتلة /سما/

قال محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة يديعوت أحرونوت أليئور ليفي، اليوم الجمعة، إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقل عدوانية وهجوما من خطاباته السابقة في الأمم المتحدة، وما لم يقل أهم مما قيل.

وأضاف ليفي: "أبو مازن أعطى مهلة عام لإقامة الدولة، وهو يعلم أنها لن تقوم، ليس هو فقط، بل غانتس وبايدن يعلمان ذلك.. إلى اللقاء حتى الخطاب القادم وسبت سعيد".

وأردف قائلاً: "وجه أبو مازن رسالتين في خطابه، الأولى للعالم ومفادها، الالتزام بالسلام ومبادرة سلام حقيقية، ورسالة ‏ إلى الولايات المتحدة عبر فيها عن التزام الفلسطينيين بالديمقراطية والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان كغمزة وإشارة إلى إدارة بايدن لأنه يعلم أن هذه قيم مهمة بالنسبة للديمقراطيين".

#الرئيس عباس #الامم المتحدة #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

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