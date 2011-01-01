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قناة عبرية: زعماء بارزون من السنة في العراق يدعون لانضمام بلادهم لاتفاقيات أبراهام

الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: زعماء بارزون من السنة في العراق يدعون لانضمام بلادهم لاتفاقيات أبراهام



القدس المحتلة /سما/

 دعا زعماء بارزون من السنة في العراق اليوم الجمعة علانية إلى السلام مع "إسرائيل"

ووصقت القناة 12 العبرية الحدث بـ"غير مسبوق"، مشيرة الى أن الدعوة جاءت خلال مؤتمر عقد في أربيل.

 وووفق القناة، طالب الزعماء بمن فيهم زعيم أكبر عشيرة في الشرق الأوسط - شمر - وجنرالات سابقين في الجيش العراقي، بانضمام العراق إلى "اتفاقات أبرهام".

 وقد شارك حيمي بيريس، نجل الرئيس الاسرائيلي الراحل شمعون بيريس في المؤتمر وتحدث بالعبرية عن الحاجة إلى علاقات السلام - تم تأمين المؤتمر من قبل قوات الأمن الكردية ورحبت به الإمارات

#اسرائيل #العراق #اتفاقيات أبراهام #التطبيع مع اسرائيل

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