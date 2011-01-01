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الرجوب: ما قدمه الرئيس هو تتويج مشرّف لمجمل تضحيات وصمود شعبنا

الجمعة 24 سبتمبر 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: ما قدمه الرئيس هو تتويج مشرّف لمجمل تضحيات وصمود شعبنا



رام الله /سما/

 أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، أن ما قدمه الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تتويج مشرّف لمجمل التضحيات والصمود الذي قدمه شعبنا.

وأشار الرجوب، في حديث لفضائية "عودة"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن السيد الرئيس لم يعتبر الاحتلال في خطابه شريكًا بالمطلق، مضيفًا أن خطاب الرئيس عبّر عن رغبة الفلسطينيين بالكامل.

وأكد الرجوب أن الرئيس محمود عباس انتقل إلى السقف الزمني بمطالبة الأمم المتحدة بالارتكاز إلى قرارتها، موضحًا أن الرئيس كان دقيقًا ولم يخرج عن قرارات الشرعية الدولية مثل قرار التقسيم وقرارات المبادرات العربية التي تم إقرارها في الأمم المتحدة.

#جبريل الرجوب #الرئيس عباس #الجمعية العامة للأمم المتحدة

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