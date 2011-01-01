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الرفاعي: الرئيس عباس خلال خطابه اليوم رسم مشهداً بانورامياً للقضية الفلسطينية

الجمعة 24 سبتمبر 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرفاعي: الرئيس عباس خلال خطابه اليوم رسم مشهداً بانورامياً للقضية الفلسطينية



رام الله /سما/

عقب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، مساء يوم الجمعة، على خطاب الرئيس محمود عباس اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرفاعي، في حديثٍ لـ (تلفزيون فلسطين): "إنّ الرئيس عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسم مشهداً بانورامياً للقضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم حتى يومنا هذا".

وأضاف "أننا قرأنا عنوان الكلمة الهامة التي ألقاها الرئيس عبر الخرائط الأربع لفلسطين التي تصدرت المشهد، والتي أراد الرئيس أنّ يوجهها للعالم ولكل الأحرار وللمجتمع الدولي".

وتابع: "إنّ الرئيس تحدث بوضوح عن الرواية الفلسطينية، وعن المجازر التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق شعبنا في مختلف المناطق، الأمر الذي يدلل على أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، وأن لدينا شهادات ملكية تثبت حقنا بالأرض".

وأوضح أنّ طرح الرئيس عباس لمؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية، يعني أنّه لن يكون هناك وكالة حصرية للإدارة الأمريكية لرعاية المؤتمر بخصوص القضية الفلسطينية، لأننا شاهدنا في السابق انحيازها إلى جانب دولة الاحتلال".

#حركة فتح #سمير الرفاعي #الرئيس عباس

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