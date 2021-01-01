  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يلتقي وزير الخارجية التونسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة

الجمعة 24 سبتمبر 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يلتقي وزير الخارجية التونسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة



رام الله /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، على كافة المستجدات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل في أرض دولة فلسطين المحتلة، ومخالفتها لكافة قواعد القانون الدولي.

وثمن المالكي، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة لدورتها الحالية المنعقدة في نيويورك، اليوم الجمعة، دور الأشقاء في تونس وعملهم الدؤوب لإبقاء الشأن العربي، وفي القلب منه الفلسطيني على أجندة مجلس الأمن، اتساقا مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاشقاء في تونس، والتزامهم بالقواعد الجامعة للإنسانية.

وشدد المالكي على أن إسرائيل ما زالت تتجاهل قرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن والقرار 2334، وتستمر في بناء مستوطناتها غير الشرعية، وغيرها من الجرائم الواجب ادانتها دوليا واتخاذ خطوات عملية لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين. وطالب مجلس الامن ودول المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها، وانهاء احتلالها الاستعماري لارض دولة فلسطين.

واطلع المالكي على اجتماعات “الترويكا” العربية مع أعضاء مجلس الامن، والتشاور المستمر بين المجموعة العربية على المستوى الوزاري مع مجلس الامن وغيره من المؤسسات الاممية، والدول الاعضاء لتنفيذ القرارات العربية، والإسلامية، وقرارات الامم المتحدة.

بدوره، أكد الجرندي الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

هآرتس تتساءل: هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلاً عما يخفيه “ديمونا”؟

لائحة اتّهام: هكذا أُجبرت شابة عربيّة على تنفيذ محاولة سطو بحيفا

الأردن يلغي "نظام الترانزيت" للمسافرين عبر جسر الملك حسين

إيطاليا تمنح سفيرة فلسطين وسام الشرف برتبة القائد الكبير

طالبان: عقوبات "بتر الأيدي" والإعدام ستعود إلى أفغانستان

الأخبار الرئيسية

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

خبيصة

شهيد واصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا

المؤشرات مقلقة: حماس طورت بشكل كبير قذائفها.. وإسرائيل تدفع أثمانا إستراتيجية وأمنية باهظة

الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 حالة وفاة و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تحرك إسرائيلي لإقناع المصريين بالضغط على حماس لبحث صفقة تبادل أسرى “معقولة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية