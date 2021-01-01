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وزير الثقافة: كلمة الرئيس عباس إعادت التاكيد على ان النكبة أساس الصراع

الجمعة 24 سبتمبر 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة: كلمة الرئيس عباس إعادت التاكيد على ان النكبة أساس الصراع



رام الله /سما/

قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن الرئيس محمود عباس أعاد تذكير العالم أن أساس المشكلة في المنطقة هي سرقة فلسطين من أصحابها وتشريد سكانها وأن أساس أي حل هو أن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه ويستعيدها وهو ما تضمنه القوانين الدولية.

وأشار أبو سيف في تصريح صحافي، إلى أن الرئيس أبو مازن افتتح خطابه بالإحالة للنكبة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في بلاده وبرفع صكوك ملكية الأرض للتأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي تشكل جوهر الكفاح الوطني وثوابت السياسة الفلسطينية. وإن تواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال عبر صمته وعدم الضغط عليها ساهم في إطالة عمر الاحتلال.

وختم أبو سيف إن تمسك الشعب الفلسطيني بروايته وسردياته الوطنية وهويته الخاصة لن يكون موضع ابتزاز من احد كما قال الرئيس أبو مازن وأن شعبنا سواصل دفاعه عن وجوده وأرضه وهويته ولن يركع ولن يستسلم ولن يرحل.

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف #الرئيس عباس

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