جريمة القتل الثالثة اليوم : مقتل شخص بإطلاق نار في الناصرة

القدس المحتلة /سما/

قُتل شخص(55 عاما )، متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 15:34 حول شخص فاقد للوعي في الناصرة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان إذ عانى جروحا حرجة في أنحاء جسده”.

وفي سابق من اليوم، داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية منازل عدة لمشتبهين بالتورط في أعمال العنف والجريمة في بلدات عربية، واعتقلت 15 مشتبها وصادرت أموالا وضبطت أسلحة؛ إلا أنها لم تردع جريمة القتل القادمة.