  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

جريمة القتل الثالثة اليوم : مقتل شخص بإطلاق نار في الناصرة

الجمعة 24 سبتمبر 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة القتل الثالثة اليوم : مقتل شخص بإطلاق نار في الناصرة



القدس المحتلة /سما/

قُتل شخص(55 عاما )، متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 15:34 حول شخص فاقد للوعي في الناصرة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان إذ عانى جروحا حرجة في أنحاء جسده”.

وفي سابق من اليوم، داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية منازل عدة لمشتبهين بالتورط في أعمال العنف والجريمة في بلدات عربية، واعتقلت 15 مشتبها وصادرت أموالا وضبطت أسلحة؛ إلا أنها لم تردع جريمة القتل القادمة.

#الجريمة والعنف #المجتمع العربي

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

هآرتس تتساءل: هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلاً عما يخفيه “ديمونا”؟

لائحة اتّهام: هكذا أُجبرت شابة عربيّة على تنفيذ محاولة سطو بحيفا

الأردن يلغي "نظام الترانزيت" للمسافرين عبر جسر الملك حسين

إيطاليا تمنح سفيرة فلسطين وسام الشرف برتبة القائد الكبير

طالبان: عقوبات "بتر الأيدي" والإعدام ستعود إلى أفغانستان

الأخبار الرئيسية

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

خبيصة

شهيد واصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا

المؤشرات مقلقة: حماس طورت بشكل كبير قذائفها.. وإسرائيل تدفع أثمانا إستراتيجية وأمنية باهظة

الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 حالة وفاة و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تحرك إسرائيلي لإقناع المصريين بالضغط على حماس لبحث صفقة تبادل أسرى “معقولة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية