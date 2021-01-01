  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الاستخبارات الإيراني يحذر القواعد الأميركية والإسرائيلية في إقليم كردستان

الجمعة 24 سبتمبر 2021 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاستخبارات الإيراني يحذر القواعد الأميركية والإسرائيلية في إقليم كردستان



طهران /سما/

حذر وزير الاستخبارات الإيراني اسماعیل خطيب، القواعد الأميركية والإسرائيلية في إقليم كردستان-العراق من محاولة الإخلال بالأمن الايراني لأنهم "سيواجهون رداً هجومياً ومؤثراً" .

ونقلت وكالة "فارس" عن خطيب قوله إنه "فلتعلم العناصر المعادية للثورة وداعميها في المنطقة، أنه في حال الإخلال بالأمن الإيراني سيواجَهون برد حاسم ومدمر من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية".

وأفاد مراسل الميادين، الأحد الماضي، عن مقتل مسلّحين واعتقال آخرين في اشتباكات مع الأمن الإيراني عند الحدود مع كردستان العراق، مشيراً إلى أن المسلّحين كانوا بصدد تنفيذ هجمات وعمليات اغتيال ضدّ القوات المسلحة الإيرانية، وأنه تمّ ضبط أسلحة مع الجماعة الإرهابية خلال الاشتباك في بيرانشهر الحدودية.

وكان رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أكد أنّ بلاده "لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدوها"، مشدداً على أنه "على العراق وإقليم كردستان عدم السماح لمرتزقة أميركا وإسرائيل بإقامة معسكرات تدريبية على حدودنا".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، منتصف الشهر الجاري، إنّ "نشاط الإرهابيين في كردستان مثيرٌ للقلق"، مضيفاً أنّ "نشاط الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق يستهدف أمن الحدود بين البلدين"، مشيراً إلى أنّه "لا بدّ من طرد الإرهابيين من شمال العراق".

#ايران #الاستخبارات الايرانية #اسرائيل #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

هآرتس تتساءل: هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلاً عما يخفيه “ديمونا”؟

لائحة اتّهام: هكذا أُجبرت شابة عربيّة على تنفيذ محاولة سطو بحيفا

الأردن يلغي "نظام الترانزيت" للمسافرين عبر جسر الملك حسين

إيطاليا تمنح سفيرة فلسطين وسام الشرف برتبة القائد الكبير

طالبان: عقوبات "بتر الأيدي" والإعدام ستعود إلى أفغانستان

الأخبار الرئيسية

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

خبيصة

شهيد واصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا

المؤشرات مقلقة: حماس طورت بشكل كبير قذائفها.. وإسرائيل تدفع أثمانا إستراتيجية وأمنية باهظة

الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 حالة وفاة و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تحرك إسرائيلي لإقناع المصريين بالضغط على حماس لبحث صفقة تبادل أسرى “معقولة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية