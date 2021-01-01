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الرئيس اللبناني: نرفض أي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين

الجمعة 24 سبتمبر 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني: نرفض أي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين



بيروت /سما/

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القرارت الدولية ذات الصلة لا سيما التي تضمن حق العودة.

وقال عون في كلمته أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "نرفض أي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين انطلاقا من ضرورة حل قضيتهم العادلة.

وأضاف عون أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، الهم الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية.

وطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية.

#لبنان #الرئيس اللبناني #ميشال عون #الامم المتحدة #اللاجئين الفلسطينيين

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