الشعبية تنعي الشهيد خبيصة وتؤكد على ضرورة توحيد الصفوف والتوافق على برنامج وطني مقاوم وجامع

غزة /سما/

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد محمد على خبيصة (٢١ عامًا) الذي إرتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس اليوم الجمعة 24/9/2021.

وأكدت الجبهة أن الشهيد خبيصة الذي يُعد من أبرز النشطاء الشباب المنخرطين في الفعاليات الشعبية في بلدة بيتا رفضاً للاستيطان اختتم حياته القصيرة شهيداً بعد أن أبلى خير بلاء في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الإستيطانية ليؤكد مرة أخرى بدمائه أن شعبنا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقبل بوجود الاحتلال على أرضه.

ولفتت الجبهة إلى أن دماء الشهيد المقدام محمد خبيصة وكل شهداء شعبنا الذين إرتقوا في ساحات المواجهة المختلفة تضع الكل الفلسطيني أمام إستحقاق توحيد الصفوف والتوافق على برنامج متكامل للمقاومة بكافة أشكالها.

وإختتمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية لروح الشهيد البطل محمد خبيصة وكل الشهداء ولجميع أبطال المقاومة الشعبية في بلدة بيتا الذين يقاتلون آلة الحرب الصهيونية بصدورهم العارية ويعمدون بالدم بقاء وخلود شعبنا على أرضه.