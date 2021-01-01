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لجان المقاومة تدعو لإستراتيجية مقاومة متكاملة وشاملة من أجل إقتلاع الاحتلال

الجمعة 24 سبتمبر 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تدعو لإستراتيجية مقاومة متكاملة وشاملة من أجل إقتلاع الاحتلال



غزة /سما/

نعت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، الشهيد "محمد علي خبيصة" الذي ارتقي عصر اليوم  بعد إصابته برصاص جيش العدو الصهيوني المجرم اثناء المواجهات التي دارت في بلدة بيتا جنوب نابلس

وأشارت لجان المقاومة، الى أن جريمة اســتـــشهــاد الشاب "محمد علي خبيصة "برصاص العدو الصهيوني المجرم تواصل لمسلسل جرائمه ضد شعبنا وأرضنا.

وأكدت لجان المقاومة، أن الرد على جريمة قتل الشهيد "محمد علي خبيصة"لا يكون الا بإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها في كل شبر من أرض فلسطين.

وأوضحت، ان دماء الشهيد " محمد علي خبيصة" وكل الشهداء ستبقى منارة لكل الأحرار والثوار و سترسم خارطة الطريق نحو تحرير القدس والاقصى وفلسطين .

ودعت في ختام بيانها، الى إستراتيجية مقاومة متكاملة وشاملة من أجل إقتلاع الاحتلال وإرهابه وإفشال كل مؤامراته التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.

#لجان المقاومة

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