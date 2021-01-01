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شهيد واصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا

الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد واصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا



نابلس /سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي، خلال المواجهات المندلعة في بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت أن الشهيد وهو محمد علي خبيصة (28 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى النجاح.

يشار إلى أن الشهيد خبيصة من بيتا متزوج ولديه طفلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، اليوم الجمعة، بأن طواقمه الهلال تعاملت مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس ووصفت بأنها بالغة الخطورة، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و2 سقوط وحروق.


خبيصة

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