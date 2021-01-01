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حماس عن قرار واشنطن دعم القبة الحديدية: لن تحصن الاحتلال من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال

الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس عن قرار واشنطن دعم القبة الحديدية: لن تحصن الاحتلال من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال



غزة /سما/

قالت حركة حماس، عصر اليوم، إن قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية للكيان الصهيوني يعبر عن حالة استمرار الانحياز الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية والاصطفاف إلى جانب قادة العدو المجرمين.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن استمرار الولايات المتحدة في دعم الاحتلال الصهيوني وامتلاكه للقبة الحديدية والقدرات العسكرية الكبيرة لن تمنحه أمناً على أرضنا أو تحصنه من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال.

وطالبت حماس، السلطة الفلسطينية بعدم التعويل على الإدارة الأمريكية، واتخاذ موقف لمواجهة الانحياز الأمريكي المستمر مع الاحتلال الصهيوني.

#حركة حماس #الادارة الامريكية #الولايات المتحدة #الكونغرس الأميركي #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #القبة الحديدية

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