  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عضو البرلمان الأوروبي اوسوليفان: لا يمكن تجاهل انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي

الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو البرلمان الأوروبي اوسوليفان: لا يمكن تجاهل انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي



بروكسل /سما/

قالت عضو البرلمان الأوروبي من ايرلندا، عضو الحزب الخضر غريس اوسوليفان: "لا يمكن الاستمرار في تجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والاقتصار على التعبير عن القلق، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستيقظ ويصبح جهة فاعلة ذات مصداقية في حل هذا الصراع".

وأضافت اوسوليفان في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، "مرت أربعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من العنف وسفك الدماء في قطاع غزة، لكن للأسف عادت الأمور إلى طبيعتها ، خاصة أن ظروف طبيعتها غير عادلة اطلاقًا ولا يمكن تحملها من قبل الفلسطينيين".

وشاركت اوسوليفان تقرير منظمة المعونة المسيحية العالمية (Christian Aid Global)، الذي يحمل تحذيرا من أن الوضع غير المتكافئ في إسرائيل وفلسطين سيؤدي إلى مزيد من العنف.

وتابعت في تغريدتها: "بصفتي عضوة في وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، أود أن أسلط الضوء على تقرير مهم جاء في الوقت المناسب، تم إطلاقه من قبل منظمة المعونة المسيحية العالمية حول الوضع غير المتكافئ الراهن في إسرائيل وفلسطين، تقرير يستحق القراءة بلا شك".

وأوضحت في رد على نفس التغريدة: "كتبت إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نائب الرئيس جوزيب بوريل، لحثه على تغيير الاستراتيجية في المنطقة، إنه لأمر محبط للغاية أن نقرأ أن المفوضية وخدمات الاتحاد الأوروبي في الخارج (European External Action Service) لا يعتقدان أن هذا ضروري.

#البرلمان الأوروبي #غريس اوسوليفان #الانتهاكات الإسرائيلية #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

الحكومة الفلسطينية توضح تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس

نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

هآرتس تتساءل: هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلاً عما يخفيه “ديمونا”؟

"أنا لست إرهابيًا".. الأسير محمود العارضة يوجه رسالة لأهالي بلدته عرّابة في جنين

"تنمية غزة": عشرات المشاريع الإغاثية والتنموية ستُنفذ قريباً

لائحة اتّهام: هكذا أُجبرت شابة عربيّة على تنفيذ محاولة سطو بحيفا

الأخبار الرئيسية

المؤشرات مقلقة: حماس طورت بشكل كبير قذائفها.. وإسرائيل تدفع أثمانا إستراتيجية وأمنية باهظة

الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 حالة وفاة و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تحرك إسرائيلي لإقناع المصريين بالضغط على حماس لبحث صفقة تبادل أسرى “معقولة”

محللون اسرائيليون : نتنياهو بات يدرك أن حكمه انتهى

الصحة: 12 حالة وفاة و 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية