باسم الرئيس: السفير المذبوح يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا لمناسبة يوم الاستقلال

صوفيا /سما/

قدم سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، باسم الرئيس محمود عباس، التهاني إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف لمناسبة يوم الاستقلال، متمنيا له وللشعب البلغاري مزيدا من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في قلعة تساريفتس الواقعة وسط مدينة فليكو ترنوفو.

من جهته، أعرب الرئيس راديف عن شكره للرئيس محمود عباس على هذه اللفتة وتهانيه، متمنيا للشعب الفلسطسني التقدم والازدهار.

وتحدث الرئيس البلغاري في الحفل عن التضحيات التي قدمها الشعب البلغاري ثمنا لنيل الاستقلال، مؤكدا أن الاستقلال مبني على جهود رجال الدولة المثقفين، ومن غير الصدفة ان منذ 113 سنة تم اعلان الاستقلال من مدينة فليكو ترنوفو التي كانت العاصمة التاريخية لبلغاريا.

من جهته، وضع السفير المذبوح اكليلا باسم سفارة دولة فلسطين.

وعلى هامش الاحتفال، بحث السفير المذبوح مع رئيس بلدية فليكو ترنوفو دانييل بانوف، موضوع التوأمة بين مدينة بيت لحم ومدينة فليكو ترنوفوا، واتفق الطرفان على التواصل لانجاز التوأمة.