هيئة الأسرى: الأسير القواسمي محتجز بظروف صعبة بمشفى "كابلن"

رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، إنّ الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي (24 عامًا) من الخليل، يعاني من ظروف صحية واعتقالية صعبة في الغرفة المحتجز بها في مشفى "كابلن" الإسرائيلي، حيث يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 65 على التوالي.

وأوضحت الهيئة أنّ الوضع الصحي للأسير القواسمي تدهور خلال الأيام الأخيرة؛ إذ يعاني من نقصان حاد بالوزن، وانخفاض معدل نبضات القلب، وضيق في التنفس، وآلام حادة في كل أنحاء الجسد، ولا يكاد يقوى على الوقف على قدميه، وغباش بالرؤية وآلام في الأمعاء والرأس والبطن.

ولفتت الى أنّ الاسير القواسمي يقبع بغرفة فيها 3 سجانين يتعمّدون تناول أطيب الأطعمة والمأكولات أمامه، كما أنه مقيد في السرير من يده اليمنى وقدمه اليسرى طوال الوقت.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير المحرر القواسمي في يناير من العام الجاري، وصدر بحقه قرار "اعتقال إداري" لمدة 6 شهور، وحين قارب على الانتهاء جدّدت له مخابرات الاحتلال الاعتقال الإداري لمرة ثانية؛ الأمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والإفراج الفوري عنه مع نهاية الاعتقال الحالي بتاريخ 26/11/2021.