بعد عملية نفق الحرية.. اسرائيل تقرر اجراء تعديلات في سجن جلبوع بقيمة 37 مليون شاقل

القدس المحتلة /سما/

قالت القناة 12 العبرية إن مصلحة السجون الاسرائيلية قررت إجراء تحسينات وتعديلات في سجن جلبوع بتكلفة تصل إلى 37 مليون شاقل، وذلك في محاولة لمنع الأسرى من حفر أنفاق جديدة والهروب عبرها بعد عملية هروب الأسرى الستة قبل أسابيع.

وأضافت القناة العبرية أنه سيجري ضخ باطون في الفراغات الموجودة أسفل غرف سجن جلبوع وذلك باستخدام طريقة قام الجيش الاسرائيلي بتطويرها للتعامل مع أنفاق المقاومة، وقد قامت فرق هندسية بإجراء عمليات فحص في السجن بعد أيام من هروب الأسرى بهدف العثور على الثغرات الهندسية في المبنى.

وبحسب القناة فإن خطة تعديل السجن تشمل بناء جدار إضافي حوله، وكذلك سيجري تركيب منظومات تكنولوجية متطورة لرصد أي محاولات هروب إضافية.

ووفق مراسل القناة العبرية فإن هناك وسائل جديدة وخروقات جديدة للهروب ولكن الامتحان الحقيقي هو إمكانية الكشف عن هذه الخروقات قبل عملية الهروب القادمة.