الجهاد الاسلامي: كافة الخيارات متاحة أمام المقاومة للإفراج عن الأسرى وتحريرهم

غزة /سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر حبيب، على أن كافة الخيارات متاحة أمام فصائل المقاومة الفلسطينية لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، أثناء خطبة صلاة الجمعة التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي، اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إسنادا للأسرى، مشددًا على أن كل الخيارات والطرق والوسائل متاحة أمام المقاومة للإفراج عن الأسرى وتحريرهم، مهما بلغت التضحيات.

وأوضح أن الاحتلال يستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني، داعيا إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف لمواجهة مخططات الاحتلال، مشيرًا إلى أن وحدة الحركة الاسيرة هي الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات السجان ومصلحة السجون.

وعلى صعيد آخر، نعى حبيب، خلال خطبة الجمعة، الأسير حسين مسالمة الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة سجون الاحتلال.

وتوجه حبيب بالتحية لكافة الاسرى داخل سجون الاحتلال وخص بالذكر أسرى الزنازين والمعزولين، ومن بينهم الأسير القائد زيد بسيسو والأسير القائد ثابت مرداوي.