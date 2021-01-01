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وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق مسافر يطا

الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق مسافر يطا



الخليل /سما/

 اطلع وفد من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون دوليون، اليوم الجمعة، على التحديات والصعوبات التي تواجه أهالي قرية التواني ومسافر يطا.

وشمل الوفد الأوروبي، ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس، برفقة مجموعة من الدبلوماسيين الدوليين.

وقال مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان للوكالة الرسمية، “إن الهدف من الزيارة هو متابعة الأوضاع الجارية في مناطق التواني وجبال الخليل، التي يقدم لها الاتحاد الأوروبي مساعدات بشكل مستمر، والاطلاع على القضايا ذات الطابع الإنساني مثل المياه والتحديات التي يواجهها السكان”.

وأشار عثمان إلى أن الزيارة تم الترتيب لها مع مؤسسات المجتمع المدني، وكان هنالك توتر خلال الزيارة من خلال تواجد المستوطنين والاحتكاك مع الأهالي.

وأكد عثمان استمرارية تقديم المساعدات الإنسانية من قبل وحدة الدعم الإنساني للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق.

وخلال الزيارة، اعتدى المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور.

#الاتحاد الاوروبي #مسافر يطا #الانتهاكات الإسرائيلية

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