اتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لوضع النظام وقانون الجالية الفلسطينية بألمانيا

برلين /سما/

عقد لقاء تشاوري في العاصمة الألمانية برلين مساء أمس الخميس، في إطار السعي للعمل الفلسطيني الموحد، بحضور القائم بأعمال السفارة سعادة عبد الهادي أبو شرخ، وتجمع الشتات الفلسطيني والاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة تحضيرية من أربعة عشر عضواً من فصائل (م. ت. ف) لوضع النظام وقانون الجالية ليتناسب مع القانون الألماني، وكذلك آليات تنسيق العمل المشترك لما فيه مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

واتفق الحضور على التواصل الدائم والتشاور حول كافة القضايا الوطنية التي تهم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

من جانبه، ثمن عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني منصور بلاونة، والذي شارك في اللقاء التشاوري، بالاجتماع والخروج بإجماع وطني لتوحيد العمل المشترك، قائلاً: “إن تفعيل الجاليات الفلسطينية في غاية الأهمية لما لها من ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية ولمخاطبة الرأي العام ونشر الرواية الفلسطينية”.