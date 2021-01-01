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الشرطة تقبض على مطلوب فار من وجه العدالة منذ 10سنوات في رام الله

الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب فار من وجه العدالة منذ 10سنوات في رام الله



رام الله /سما/

قبضت الشرطة اليوم على مطلوب فار من وجه العدالة منذ 10سنوات  وصادر بحقه  حكم غيابي لمدة  10 سنوات بتهمة تجارة وتعاطي المواد المخدرة  ويوجد بحقه مذكرتي توقيف من المحكمة. 

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة بأنه وبناءً على معلومات توافرت لدى الشرطة حول وجود شخص مطلوب للعدالة صادر بحقه حكم غيابي لمدة 10 سنوات وفار من وجه العدالة منذ 10 سنوات  وبعد ان تم تحديد موقع الشخص المطلوب على الفور تحركت قوة من مكافحة المخدرات  الى بلدة قبيا وقبضت عليه .

وتم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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