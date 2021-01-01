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4 اصابات برصاص الاحتلال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 اصابات برصاص الاحتلال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم



قلقيلية /سما/

 أصيب 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي دعت إليها حركة فتح دعما للرئيس بالتزامن مع القائه كلمة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وافاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسسرة بإطلاق كثيف للأعيرة المعدنية مما أدى لإصابة 4 شبان بجروح مختلفة عولجت ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني إضافة لعشرات حالات الاختناق بين صفوف المواطنين.

وأوضح شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة بعد اقتحام جيش الاحتلال لها عقب انطلاق المسيرة استطاع الشبان خلالها إعاقة تقدم الجنود بالحجارة فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي واقتحام منازل المواطنين واعتلاء اسطحها واستخدامها لقناصتهم.

وأشار شتيوي ان هذه المسيرة وغيرها من المسيرات التي انطلقت في محافظة قلقيلية وباقي محافظات الوطن عبرت عن دعم وتأييد الرئيس محمود عباس الذي سيلقي عصر هذا اليوم بتوقيت فلسطين كلمة هامة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الشعارات الوطنية المؤيدة للقيادة في مساعيها الدولية ومعركتها الديبلوماسية لاحقاق حق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #محافظة قلقيلية

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