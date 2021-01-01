مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

رام الله /سما/

لقي مواطن 37 عاماً مصرعه وذلك جراء حادث سير ذاتي تعرض له على مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي على مدخل بلدة سلواد وعلى الفور قام فرع شرطة المرور بمباشرة إجراءاته لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه حيث تبين بأنه ناجم عن إنقلاب ذاتي للمركبة على مدخل البلدة الأمر الذي تسبب بوفاة السائق.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق فيه من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.