  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله



رام الله /سما/

لقي مواطن 37 عاماً مصرعه وذلك جراء حادث سير ذاتي تعرض له على مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي على مدخل بلدة سلواد وعلى الفور قام فرع شرطة المرور بمباشرة إجراءاته لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه حيث تبين بأنه ناجم عن إنقلاب ذاتي للمركبة على مدخل البلدة الأمر الذي تسبب بوفاة السائق.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق فيه من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

#وفاة مواطن #حادث سير

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الفلسطينية توضح تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس

مصدر فلسطيني: إسرائيل تستعجل إنهاء ملف تبادل الأسرى مع حماس كي تتفرغ لإيران

هآرتس: إسرائيل تلقت إنذارا خطيرا من واشنطن

نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

هآرتس تتساءل: هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلاً عما يخفيه “ديمونا”؟

مسؤول اسرائيلي: حمـاس لا تخشى كثيراً جولات الحرب.. البعض يتلاعب بفكرة تسوية وتهدئة طويلة الأمد

"أنا لست إرهابيًا".. الأسير محمود العارضة يوجه رسالة لأهالي بلدته عرّابة في جنين

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 حالة وفاة و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تحرك إسرائيلي لإقناع المصريين بالضغط على حماس لبحث صفقة تبادل أسرى “معقولة”

محللون اسرائيليون : نتنياهو بات يدرك أن حكمه انتهى

الصحة: 12 حالة وفاة و 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية